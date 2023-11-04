اليوم السابع
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سيناتور أمريكى: القصف العشوائى الإسرائيلى يقتل آلاف الأبرياء فى غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:25 م
سيناتور أمريكى: القصف العشوائى الإسرائيلى يقتل آلاف الأبرياء فى غزة بيرنى ساندرز
وكالات

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قال السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز، إن القصف العشوائى الإسرائيلى يقتل آلاف الأبرياء في غزة، مؤكدا أن القصف الإسرائيلى يستهدف المستشفيات ومخيمات اللاجئين ويجب أن يتوقف الآن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكر أنه قد التقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اليوم بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، فى العاصمة الأردنية عمان.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أن بلينكن ولازارينى شددا على أهمية الأونروا ومهمتها الإنسانية الأساسية فى غزة والمنطقة.


وأقر وزير الخارجية الأمريكى بالعمل الحيوى الذى يقوم به موظفو الأونروا، الذين يقدمون الإغاثة الإنسانية فى ظل أصعب الظروف، وأعرب عن حزنه العميق لموظفى الأونروا الاثنين والسبعين الذين قتلوا أثناء خدمتهم فى غزة منذ بدء الأزمة


وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة هى أكبر جهة مانحة للأونروا وتظل ملتزمة بدعم عملها الحيوي.







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