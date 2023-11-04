سكرتير عام سوهاج: جاهزية كافة معدات الوحدة المحلية لمجابهة الكوارث والأزمات

سوهاج عمرو خلف

كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة بتفقد اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، يرافقه هلال ذكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، ومديري ادارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والسيارات، وذلك فى إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، ومراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد "عبدالجابر" على ضرورة الجاهزية التامة لكافة المعدات، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الازمات حال حدوثها، لافتا إلى تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بمراجعة كافة المعدات بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات.