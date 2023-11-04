سفير مصر بالكويت: أرض المعارض مقرا انتخابيا للمصريين خلال الانتخابات الرئاسية

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أعلن سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أنه تم الاتفاق على أن تكون أرض المعارض بمنطقة "مشرف" بالكويت مقرا إنتخابيا للمصريين وذلك خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة في الأول من شهر ديسمبر القادم ولمدة ثلاثة أيام .

وقال السفير شلتوت ،رئيس اللجنة الإنتخابية بالكويت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم السبت أنه من المقرر إجراء عملية التصويت للمصريين بدولة الكويت في الإنتخابات الرئاسية القادمة بأرض المعارض صالة (4 ب)، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء أيضا من كافة الإستعدادت المتعلقة بإجراء العملية الإنتخابية والمقرر إقامتها وفقا لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات في مصر حيث تم التعاقد مع عدد من شركات الإتصالات بالكويت لتجهيز المقر الإنتخابي بشبكة الإنترنت، موضحا أن إجمالي عدد الجالية المصرية في دولة الكويت يبلغ 671 ألفا .

وحث شلتوت الجالية المصرية في الكويت على المشاركة الإيجابية في العملية الإنتخابية كحق دستوري للمواطن المصري وللتعبير عن اختياراتهم في من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.