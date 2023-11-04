زراعة المنيا: صرف السماد من الجمعيات الزراعية بكارت الفلاح

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، أنه تم التأكيد على مديري الإدارات بضرورة التيسير على المزارعين في عمليات صرف الأسمدة من خلال متابعة تنفيذ برامج شحن الأسمدة الواردة للجمعيات، وعدم الصرف بدون كارت الفلاح، وذلك بناء على التعليمات الواردة من الوزارة.

واضاف وكيل الوزارة أنه تم عقد إجتماعات طوال الفترة الماضية لمتابعة عملية صرف السماد للمزارعين، والتاكيد على صرف السماد من خلال كارت الفلاح، وضرورة حث المزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة من محصول القمح بإعتباره المحصول الاستراتيجي الأول والذي توليه الدولة بالغ الاهتمام لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه خلال الأعوام القادمة ، لتصل المساحة المزروعة الى 276 فدان هذا العام.