رويترز: محتجون يحاولون اقتحام منزل نتنياهو بسبب أحداث 7 أكتوبر.. فيديو

كتب محمد جمال

حاول آلاف المحتجين فى إسرائيل اقتحام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط غضب شديد من الإخفاقات التى أدت إلى الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية الشهر الماضى فى محيط قطاع غزة، حسبما ذكرت "رويترز".

ولوح المئات بالعلم الإسرائيلى ورددوا هتافات "السجن الآن"، قبل أن يقتحموا حواجز الشرطة حول مقر إقامة نتنياهو فى القدس.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات قالوا إنها لتظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو.

⚠️‼️ISRAEL— protesters outside Bibi Netanyahu’s house “Bibi is a murderer” 😳



pic.twitter.com/KmLS11Y3W8 — nuno marques (@numarqs) November 4, 2023

ويسلط هذا الاحتجاج الضوء على الغضب الشعبي المتزايد تجاه القادة السياسيين والأمنيين، والذى تزامن مع استطلاع للرأى أظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يرون ضرورة استقالة نتنياهو.

ولم يقر نتنياهو حتى الآن بالمسؤولية الشخصية عن الإخفاقات التي سمحت بالهجوم المباغت الذي شنه المئات من مسلحى الفصائل الفلسطينية على جنوب إسرائيل فى السابع من أكتوبر مما أدى لمقتل أكثر من1400 شخص واحتجاز ما لا يقل عن 240 رهينة، من الجانب الإسرائيلي.

ويتزايد الغضب الشعبى إذ انتقدت العديد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بشدة رد فعل الحكومة وطالبت بتحرير ذويهم.

كما تظاهر الآلاف في تل أبيب ملوحين بالأعلام ورافعين صور البعض الأسرى في غزة ولافتات كتبوا عليها شعارات مثل "أطلقوا سراح الرهائن الآن بأى ثمن".