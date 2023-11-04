راهبات جدد بدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بديروط

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات صلوات طقس رهبنة سبعة من طالبات الرهبنة، صباح اليوم، في كنيسة السيدة العذراء بدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بديروط، واللاتي اجتزن فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير، وهن:

الراهبة فيلومينا

الراهبة أفراميا

الراهبة دميانة

الراهبة إيلاريا

الراهبة هيلانة

الراهبة أوجانيا

الراهبة ثاؤبستي

وشاركه الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية ومجمع راهبات الدير.

وفى سياق متصل، التقى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، أمس، مجمع كهنة الإيبارشية في واحة الأنبا كاراس التابعة للإيبارشية.

وتضمن اللقاء كلمة روحية ألقاها نيافته بعنوان "اجْتَهِدُوا أَيُّهَا الإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعْوَتَكُمْ وَاخْتِيَارَكُمْ ثَابِتَيْنِ" (٢بط ١: ١٠) أعقبها مناقشة في أمور الخدمة، ثمتقسيم الإيبارشية إداريًا ليكون لكل منطقة وكيل على النحو الآتي:

القمص عجايبي يوسف وكيلاً عامًا للإيبارشية.

القمص دانيال سامي وكيلاً لمدينة بني مزار

القمص إرميا تادرس وكيلاً لشمال بني مزار

القمص متري القمص يوحنا وكيلاً لمنطقة البهنسا

القمص عبد النور ملاك زكي وكيلاً للمنطقة الغربية القبلية

القمص موسى أنسيفيروس وكيلاً للمنطقة الشرقية

وفي السياق ذاته تم تحديد موعد سيامة اثنين من أبناء الإيبارشية كهنة يوم 20 نوفمبر، بكاتدرائية القديس مار مرقس التابعة للإيبارشية، وهم:

الشماس الإكليريكي روماريو نابليون

والشماس الإكليريكي چورچ ملاك.