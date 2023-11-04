رئيس جامعة الزقازيق يجتمع بمنسقى برامج الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اجتمع الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بمنسقي برامج الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان، للوقوف على آخر المستجدات، والاطمئنان على سير العملية التعليمية بحضور الدكتور هشام فوزي عميد القطاعات، الدكتور جمال الفقي مدير البرامج في القطاع الهندسي، الدكتور حسين الدواش منسق برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، الدكتور هاني الباسوسي منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، الدكتور أسامة جابر منسق برنامج الطب والجراحة العامة، الدكتور هانم أحمد منسق برنامج التمريض.

والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة عميد كلية التجارة، الدكتورة نادية طه عميد كلية التمريض، الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء، الدكتور أحمد جمعة مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشؤون الاقتصادية ، لمياء كمال أمين الجامعة المساعد لشئون البيئة والمشرف المالي والإداري بالجامعة الأهلية.

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور خالد الدرندلى مع منسقى البرامج كل المعوقات والتحديات التي تواجههم ، والاطمئنان على سير العملية التعليمية، والاستعدادات لبدء امتحانات الميد تيرم، مؤكداً على تلبية احتياجات كل قطاع من أعمال الكنترول، واستكمال الجهاز الإداري.

كما تفقد رئيس الجامعة الورش الهندسية بالجامعة الأهلية، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لصقل مهارات الطلاب البدنية والعقلية، كما أكد سيادته على قيام كافة الإدارات المعنية بأداء مهامها، ووضع السياسات العامة والنظم الإدارية ومتابعة تنفيذها، لحسن سير العمل وانضباطه.