داء البريميات أبرز الأضرار.. احذر الشرب من "علب الكانز" يعرضك للخطر

كتبت إيناس البنا

يفضل بعض الناس شرب المشروبات الغازية من العلب؟، لسهولة حملها ولا توجد مشكلة في انسكابها، كما أنها ممتعة أن تفتح العلبة وتشرب، علاوة على ذلك، تعتبر العلب أكثر أمانًا قليلاً من الزجاجات البلاستيكية، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب أن تعرفها وفاق لموقع "healthsite".

قد لا تكون صحية

أحد أكبر المخاوف هو أنه عند تخزين العلب في المصانع، لا يتم ذلك بشكل صحيح، وقبل تسليمها، لا يتم تنظيفها أو تطهيرها إلا بصعوبة، قد تكون معظم الجراثيم موجودة خارج العلبة وقد لا تعرف ذلك.

يمكن أن يسبب داء البريميات

قد تكون العلب مغطاة بفضلات الفئران والجراثيم الأخرى أثناء دهسها في المستودعات، ما يمكن أن يسبب داء البريميات.

ما هو داء البريميات؟

يمكن أن يحدث هذا المرض لكل من الحيوانات والبشر، وهو مرض بكتيري يسبب أعراض مثل الحمى وآلام البطن والصداع والإسهال.

وبسبب الأعراض الشائعة جدًا لهذا المرض، قد يكون من الصعب تشخيصه، قد يرى بعض الناس أنها أمراض أخرى أيضًا.

الاحتياطات الواجب اتخاذها

من المؤكد أن الشرب من العلبة أقل ضررًا من الشرب من الزجاجات البلاستيكية، لذا، إذا كنت تريد أن تفعل ذلك، فافعله بالطريقة الصحيحة، وهي امسح العلبة دائمًا بمطهر، ويمكنك أيضًا غسلها ثم شربها.