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خطوة بخطوة.. اعرف كيف تسجل بياناتك بوزارة العمل للحصول على وظيفة

السبت، 04 نوفمبر 2023 04:00 ص
خطوة بخطوة.. اعرف كيف تسجل بياناتك بوزارة العمل للحصول على وظيفة وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة العمل، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، فإنها تقوم من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى الوظائف المُعلن عنها، فى نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُصدرها كل 15 يوماً، تنسيقاً مع شركات قطاع خاص في عددِ من المحافظات، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

ويمكن لراغبى الحصول على فرصة عمل تسجيل بياناتهم لدى وزارة العمل من خلال:

 

1-    الدخول على الموقع الرسمى لوزارة العمل من الضغط هنا :

 

2-ا ختيار "تسجيل بيانات راغبى العمل"، وهى مخصصة لتسجيل بيانات راغبى العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

 

3إنشاء حساب خاص بك على موقع الوزارة، من خلال ملئ البيانات الشخصية، الرقم القومى، التخصص، المؤهل الدراسى، رغبة مكان العمل، الموقف من التجنيد، الخبرات والمهارات، الدورات التدريبية.

 

كانت قد أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات منها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3000 جنيه فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023.

وتتوافر فرص العمل فى 11 محافظة بـ"القاهرة والجيزة وبورسعيد، والقليوبية والغربية وأسيوط وقنا وسوهاج ودمياط والوادى الجديد والفيوم"، وفى تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا ومحاسبين  وصيادلة ومساعدين ومحضر طلبات ومدير فرع ورئيس فريق وأخصائي موارد بشرية ومراقب جودة وعمال إنتاج وأفراد أمن وعمال مخازن وأخصائيين مشتريات ومندوبين مبيعات ومحصلين ووسطاء تأمين ومندوبين توزيع وكافة أعمال الفندقة وعمال خياطة بكافة الأقسام وفنيين فى جميع التخصصات وعمال نظافة وتخصصات أخرى.







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