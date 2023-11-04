حملة للتبرع بالدم فى شوارع دمياط دعما لأهالى فلسطين.. صور

دمياط - هيثم مراد

نظمت مجموعة من أهالي محافظة دمياط ، حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدعم الإقليمي داخل محافظة دمياط، وذلك دعما للشعب الفلسطيني، وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل أهالي المحافظة، إضافة إلى حرص الشباب على المشاركة، فضلا عن تواجد قوي لسيدات محافظة دمياط اللاتي حرصت على المشاركة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه قال مجدى الخميسي أحد القائمين على المبادرة، أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل أهالي المحافظة لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع بنك الدم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمن يريد المشاركة بالتبرع بالدم، موضحا أن تلك التجهيزات شملت إجراء التحليلات اللازمة للمتبرع، إضافة إلي إجراء الفحص اللازم وقياس العلامات الحيوية من أجل الاطمئنان على المتبرعين قبل المشاركة.

وأشار لأن هناك العديد من الحملات التي سيتم إطلاقها داخل المحافظة تباعا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، موضحا أن أهالي محافظة دمياط حريصين على المشاركة في كافة الفاعليات التي تتم بدافع تقديم الدعم لأهالي غزة.

وأضاف محمد حسين مسؤل الحملة، أن مشاركة المرأة والشباب كانت قوية خلال أحداث اليوم، موضحا أن هناك الكثير من الحملات التى شارك بها أهالي دمياط سواء للتبرع بالدم أو تجهيز المواد الغذائية تمهيدا لإرسالها عبر القنوات الشرعية إلي أهالي فلسطين، مؤكدا أن هناك دعم وتنسيق كبير مع التحالف الوطني للعمل التنموي بالمحافظة من أجل تنسيق تلك الحملات وتنظيمها تمهيدا لإرسالها خلال الأيام المقبلة.