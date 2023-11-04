حملات نظافة وتوفير سيارات بعدد من المواقف لتخفيف الزحام بمراكز كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ومتابعة سير العمل بالمواقف، وتوفير سيارات لنقل الركاب بعدد من المراكز لمدن المحافظة وقراها، إضافة لمتابعة المراكز الخدمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ.

أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، في تسهيل حركة نقل الركاب، حيث تم الدفع بست أتوبيسات للنقل الجماعي فضلاً عن عدد من سيارات الميكروباص، لنقل الركاب ولتخفيف حدة الزحام ، كما تابع محافظ كفرالشيخ، حملات النظافة ورفع المخلفات وإزالة التعديات والاشغالات بمناطق المدينة ، بمشاركة 34 عامل ومشرف، و3 لوادر، و4 سيارات قلاب، وسيارة المكبس ،الجرارات، وسيارة ( نقل ثقيل) لنقل القمامة والمخلفات الحاويات، من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي، وأنه تابع حملة إشغالات في المدينة بشارع جمال عبد الناصر بجوار المستشفى المركزي.

وأشرف اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، على انتظام العمل بمواقف السيارات بدسوق، والدفع بأتوبيس، و 30 سيارة من خارج الخط، بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق تنسيقا مع وحدة مرور دسوق.

قال أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إنه تابع سير العمل بمنظومة النظافة، وتفقد كافة القطاعات الخدمية، من محطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق، كما تابع حملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة.



حملات نظافة ببلطيم



رفع المخلفات بالرياض