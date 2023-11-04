حجز صاحب مصنع "حلوى" لاتهامه بتصنيع مواد غذائيه غير صالحة فى المرج

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، حجز صاحب مصنع على ذمة التحريات بتهمة تصنيع مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع الحلوى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المصنع على (1,200 طن عسل جلوكوز – 600 كيلو جرام دقيق – 400 كيلو جرام سكر – 16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.