حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات وترويج كميات كبيرة من الحشيش بالأميرية

قررت نيابة الأميرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المخدرات، وكشفت التحقيقات أن المتهم تخصص فى الاتجار فى مخدر "الحشيش " ويقوم بتوزيعه على عملائه فى منطقة الأميرية، حيث تبين من السجل الجنائى للمتهم أنه سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للإتجار فيها والأموال حصيلة بيع المخدرات.
وضبط بحوزة المتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه".
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
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