جهاز دمياط الجديدة يشن حملات مكثفة للقضاء على الإشغالات وظاهرة التوك توك.. صور

دمياط - معتز الشربيني

نفذ جهاز تنمية دمياط الجديدة حملات مكثفة بجميع أحياء المدينة، استهدفت مصادرة مركبات التوك توك ومنع سيرها داخل المدينة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 9 مركبات توك توك وعدد 2 تروسكل نباشين وعدد 1 سيارة ربع نقل وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز واستكمال الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات مع ماليكها لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة والعلامات التحذيرية بمداخل المدينة بمنع دخولها المدينة.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس مدينة دمياط الجديدة على استمرار أعمال الحملات بشكل دورى والتصدى بكل حزم للقضاء على مثل هذه الظواهر والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.