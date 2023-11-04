اليوم السابع
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جهاز دمياط الجديدة يشن حملات مكثفة للقضاء على الإشغالات وظاهرة التوك توك.. صور

السبت، 04 نوفمبر 2023 01:29 م
جهاز دمياط الجديدة يشن حملات مكثفة للقضاء على الإشغالات وظاهرة التوك توك.. صور جانب من الحملة
دمياط - معتز الشربيني

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نفذ جهاز تنمية دمياط الجديدة حملات مكثفة بجميع أحياء المدينة، استهدفت مصادرة مركبات التوك توك ومنع سيرها داخل المدينة.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 9 مركبات توك توك وعدد 2 تروسكل نباشين وعدد 1 سيارة ربع نقل وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز واستكمال الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات مع ماليكها لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة والعلامات  التحذيرية بمداخل المدينة بمنع دخولها المدينة.
 
وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس مدينة دمياط الجديدة على استمرار أعمال الحملات بشكل دورى والتصدى بكل حزم للقضاء على مثل هذه الظواهر والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
 
يأتي ذلك فى اطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالتصدى بكل حزم لاى من مظاهر التعديات والاشغالات بالمدن الجديدة، وتشديدا لتعليمات  المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة لادارتى الأمن والتنمية وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بفرض حالة الانضباط والتصدي بكل حزم لاى من مظاهر للاشغالات والتعديات واسترداد حق الدولة .
 
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جهاز دمياط الجديدة

دمياط الجديدة

التعديات

ازاله التعديات

مصادرة مركبات التوك توك




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