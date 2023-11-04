اليوم السابع
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توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة على مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية لأداء حلف اليمين

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:53 ص
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة على مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية لأداء حلف اليمين توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد
كتب إبراهيم قاسم

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بدأ منذ قليل أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، فى التوافد على قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية صباح اليوم، وذلك لأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل.
 
ويشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد قليل، احتفالية مراسم اداء حلف اليمين لاعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، ويحضر الإحتفالية لفيف من قيادات الوزارة والهيئة وذلك  بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الادارية الجديدة.
 
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (1)
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (1)

توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (2)
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (2)

توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (3)
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (3)

توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (4)
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (4)

توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (5)
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (5)

توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (6)
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (6)

توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (7)
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (7)

توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (8)
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (8)

توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (9)
توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد (9)






أعضاء هيئة قضايا الدولة

وزارة العدل

حلف اليمين

اداء حلف اليمين

دفعة قضايا الدولة




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