تقديم الرعاية الطبية الفائقة لـ56 مصاب فلسطيني بمستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمد حسين

وصل عدد المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش العام، إلى 56 مصابا تم نقلهم من قطاع غزة علي مدار الأيام الثلاثة الماضية، وأعلنت مستشفي العريش العام، أنه يتم عمل اللازم للمصابين من الرعاية الطبية وإجراء العمليات، وتم تخصيص دور بالمستشفي للمصابين الفلسطينيين.

يذكر أنه استقبلت مستشفيات محافظة بورسعيد ومعهد ناصر بالقاهرة ،7 مصابين فلسطينيين من المصابين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية، تم نقلهم من مستشفيات شمال سيناء.

ويتواصل تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين الفلسطينيين بمستشفى بئر العبد المركزى، واستقبل مستشفى الشيخ زويد المركزى، دفعة من المصابين الفلسطينيين، فيما تم الانتهاء من تجهيزات المستشفى الميدانى الذى وفرته وزارة الصحة بمدينة الشيخ زويد.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يتم تقديم كل الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد المحافظ، أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير، وإنه سيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه تم وقف الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والإسعاف والأجهزة الحيوية بالمحافظة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والإسعاف ومياه الشرب والطب البيطري وغيرها من القطاعات الحيوية، وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.

وقال إن المستشفى الميداني في مدينة الشيخ زويد، سيبدأ استقبال الجرحى، مع التجهيز لبناء آخر في مدينة بئر العبد بهدف زيادة عدد الأسرة في المحافظة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ورفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير، لافتا إلى أنه ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدا علي وصول المصابين تباعا إلى مستشفيات شمال سيناء وتحويل بعض الحالات خارج المحافظة بمستشفيات القاهرة والمحافظات المجاورة وفقا لخطة وزارة الصحة المعدة مسبقا.

أكد المحافظ علي أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي، ومستشفيات القاهرة نسق ثالث طبي.