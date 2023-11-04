تعرف على كيفية الإبلاغ عن حالات التعدى بالبناء المخالف في الفيوم

الفيوم رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن تخصيص المحافظة لعدد من أرقام التليفونات بإدارة الأزمات والطوارئ، لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وهى أرقام: 084/2168041 أو 084/2168042 و084/2168043، بالإضافة إلى الخط الساخن (114)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على موارد الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة كافة صور التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، فضلاً عن إزالة التعديات داخل الأحوزة العمرانية بدون ترخيص، مشيراً إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار التعدى على الأراضى الزراعية ، فى ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التى تم تفعيلها بالمحافظة، مشدداً على استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات.

كما أكد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، ومختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد حق الشعب، والحفاظ على مورد مهم من موارده ممثلاً فى الرقعة الزراعية، موجهاً بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى تعديات، والمرور على الأراضى المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.