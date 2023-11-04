تعرف على القطاعات الصناعية مرتفعة الإنتاجية فى أغسطس الماضى

كتب مدحت عادل

يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية شهريا، ويعكس مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية النشاط الصناعى وما يطرأ عليه من تغيرات، وما يحتاج إليه من عناصر ومقومات أساسية للإنتاج، كما تقيس إمكانيات الصناعة ومدى ما تسهم به فى الناتج القومى المصرى.

وأعلن الجـهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2023.

وكانت القطاعات الصناعية التي حققت ارتفاعا حيث بلغ الرقم القيـاسي لصناعة المنتجات الغذائية 129.41 خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر يوليـو 2023، حيث بلغ 122.39 بنسبة ارتفاع قدرهـا 5.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القيــاسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.76 خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر يوليـو 2023، حيـث بـلغ 99.32 بنسـبة ارتفاع قـدرهـا 15.55٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وفي المقابل، هناك أنشطة اقتصادية شهدت انخفاضاً، حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 57.95 خلال شهر أغسطس 2023، مقــارنة بشهر يوليو 2023، حيث بلغ 59.66 بنسبـة انخفاض قدرها 2.87٪ وذلك بسبب توافر المخازين من المنتج.

وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة معدات النقل 117.90 خلال شهر أغسطس 2023، مقارنة بشهر يوليـو 2023، حيث بلغ 121.29 بنسبة انخفاض قدرها 2.79٪ وذلك بسبب عدم وجود أوامر تشغيل.