تجديد حبس المتهم بانتحال صفة موظف للنصب على المواطنين فى القاهرة الجديدة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة ،تجديد حبس المتهم بانتحال صفة موظف 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات فى واقعة اتهام شاب بانتحال صفة موظف، فى منطقة القاهرة الجديدة، عن أن المتهم انتحل صفة صديقه ويعمل موظف بإحدى الهيئات، وقام بتقليد كارنيه خاص بصديقه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يوهم التجار وأصحاب المطاعم أنه يعمل موظفا بإحدى الهيئات، ولديه القدرة على إنهاء أى إجراءات أو مصالح لهم فى جهة عمله، وكان يأكل من المطاعم دون دفع أى مبالغ مالية نظير خدماته التى يوهم الضحايا بها.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة سابقا، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بحبس شاب بتهمة انتحال صفة موظف للنصب على المواطنين، وتبين من خلال الفحص،أن تاجر اتهم فيه شخص بالتردد عليه، وزعم أنه يعمل موظفا بإحدى الهيئات، وبحوزته "طبنجة"، وطلب منه شراء مستلزمات أكثر من مرة دون دفع أموال مستغلا سلطته، وفى يوم الواقعة حدثت مشاجرة بينهما بسبب عدم دفعه ثمن السلع التى اشتراها وأطلق المتهم عيار نارى من سلاحه وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.