" تجارية الشرقية ": تسجيل 60 مصنعا وشركة بقاعدة بيانات الغرفة لإمدادهم بالعمال

الشرقية – فتحية الديب

قال المحاسب عبد الحميد عطا الله، نائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إن الغرفة التجارية، أقامت منذ 2015 ملتقى للتوظيف المفتوح يستقبل علي مدار العام الشباب الراغبين في العمل لتسجيل بياناتهم بقاعدة بيانات مخصصة لذلك بالغرفة، كما يتم من خلال الإدارة الاقتصادية بالغرفة التواصل مع الشركات والمصانع المختلفة لتسجيل احتياجاتها من الموارد البشرية والتنسيق أولا بأول مع تلك المصانع والشركات لتوفير احتياجاتها من الموارد البشرية علي مدار العام، حيث تم تسجيل60 مصنع وشركة بقاعدة بيانات الغرفة يتم إمدادهم باحتياجاتهم من الموارد البشرية أولا بأول علي مدار العام، فيما تقدم للغرفة 2815 شاب وفتاة من الراغبين في العمل تم مجانا مساعدة أكثر من 70 ٪ منهم وتوجيههم للعمل بالمصانع والشركات المسجل بياناتها بالغرفة مع المتابعة حتي استلامهم العمل.

وأضاف فى حديثه لـ" اليوم السابع"، أن الغرفة التجارية بالشرقية مسجل بها مايزيد عن 200 ألف تاجر ومصنع ومؤدي خدمات وتختص الغرفة فيما تختص بتمثيل المصالح التجارية والصناعية للمحافظة، ومن هذا المنطلق تقيم غرفة الشرقية منذ سنوات بالتعاون مع المحافظة ومديرية الامن ووزارة التموين عددا من المعارض فى المناسبات الرئيسية المختلفة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة كمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى ودخول المدارس، حيث تقوم الغرفة باقامة تلك المعارض وتسكين باكياتها للتجار بالمجان مقابل قيامهم ببيع احتياجات المواطنين من مستلزمات تلك المناسبات من السلع الأساسية والمواد الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

وأوضح أن الغرفة تهدف من إقامة تلك المعارض إلي ثلاثة أهداف رئيسية: الأول توفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والمواد الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة، والهدف الثاني خلق حراك تنافسي يعمل علي توازن واستقرار الأسعار، والهدف الثالث إتاحة نافذة مباشرة للمصنعين والمنتجين والتجار الجدد تمكنهم من عرض سلعهم للمواطنين وتعريفهم بها مباشرة، وبذلك يتمكنوا من تسويق منتجاتهم وبأسعار مخفضة بما يخدم المواطن ويحقق المنافسة.