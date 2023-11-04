انقطاع المياه لمدد تتراوح بين 9 و11 ساعة بـ3 مناطق في الدقهلية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ عن انقطاع المياه صباح اليوم السبت لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً عن عدد من المناطق والقرى التابعة لمركز نبروه، حيث يتم قطع المياه عن كلًا من: قرية بهوت، العاصية، حماد، كبريت، منشية البدراوى، عزبة الصدر، السكن، الرغام، وأبو أحمد بمنطقة نبروه.

كما أعلنت الشركة عن انقطاع المياه اليوم السبت لمدة 11 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً عن مركز ومدينة أجا، وذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه أجا السطحي، طبقًا لبرنامج التطهير السنوي.

كما أعلنت الشركة عن إنقطاع المياه أيضا عن مدينة دكرنس وبعض القري التابعة لها، لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءًا، عن كلًا من: دموه، ميت ضافر، كفر القباب، جزيرة القباب، والقباب الصغرى بمركز دكرنس، وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط المياه والخدمات بطريق المنصورة- دكرنس.

وتناشد الشركة المواطنين في هذه المناطق المعلن عنها، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال والجداول الزمنية المعلن عنها.

وجاء فى بيان الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى قيام الشركة بأعمال صيانة على خط مياه قطر 10 بوصات، المغذى لقرية العاصية التابعة لمركز نبروه.