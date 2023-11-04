انقطاع المياه عن قرية خورشيد وتوابعها فى بنى سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية خورشيد و توابعها بمركز اهناسيا، غدا الأحد من الساعة 8 صباحاً وحتي الساعة 10 مساءاً، وذلك لوجود أعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه سدمنت الجبل بمركز أهناسيا.
وحسب بيان لشركة مياه بنى سويف ، وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللأستفسار والشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.
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