انقطاع المياه عن قرية خورشيد وتوابعها فى بنى سويف غدا

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية خورشيد و توابعها بمركز اهناسيا، غدا الأحد من الساعة 8 صباحاً وحتي الساعة 10 مساءاً، وذلك لوجود أعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه سدمنت الجبل بمركز أهناسيا.