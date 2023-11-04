انطلاق تصفيات ثانى نسخ المسابقة القرآنية لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم

كتب لؤى على

انطلقت فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى (المجموعة الثانية) اليوم السبت 4/ 11/ 2023م، حيث تم إجراء الاختبارات الساعة العاشرة صباحًا بالمسجد الجامع بمدينتي بالقاهرة، بحضور الدكتور أسامة فخري مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور أيمن محمد خضر مدير إدارة التحفيظ، والشيخ الدكتور محمد الصغير مدير إدارة المقارئ، والشيخ محمود حسن عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والشيخ محمود سليمان عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والشيخ سعيد عبدالرحمن مسئول شئون القرآن مديرية أوقاف القاهرة، وذلك على النحو التالي :

أولًا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالعباسية - القاهرة، ويمثله:

١- إسماعيل عثمان إسماعيل عثمان - القاهرة

٢- خالد أحمد محمد أحمد - القاهرة

٣- محمد العوضي عبد اللطيف محمد - القاهرة

٤- إبراهيم عبد الباسط عبد السميع علوان - القاهرة

٥- أحمد ممدوح عبدالغفار الشرقاوي - القاهرة

ثانيًا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات - الفيوم، ويمثله:

١- أميرة أحمد رجب عبد الدايم - الفيوم

٢- محمد محمد مهدي دسوقي - الفيوم

٣- محمود قطب أحمد قطب - الفيوم

٤- عادل رفاعي علي رفاعي - الفيوم

٥- آية مدحت هاشم عباس - الفيوم

ثالثًا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب - السويس، ويمثله:

١- عمر محمد حسين عبد الواحد - السويس

٢- عبد الله السيد عبد الحكيم السيد - السويس

٣- تامر أحمد عبد المنطلب الشاذلي - السويس

٤- محمد علي محمود محمد - السويس

٥- أحمد محمد محمود النمر - السويس

رابعًا : مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الإسماعيلي- الإسماعيلية، ويمثله:

١- عبد الرحمن هشام عبد العزيز الشوادفي - الإسماعيلية

٢- عاشور محمود عاشور عبد الحكيم - الإسماعيلية

٣- علا بدران محمد - الإسماعيلية

٤- عزة إبراهيم عبدالله سليم - الإسماعيلية

٥- أحمد محمد بشير إبراهيم - الإسماعيلية

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربعة، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.