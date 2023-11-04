اليوم.. انقطاع المياه في الدقهلية عن أجا لمدة 11 ساعة وعن قرى دكرنس 8 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية ؛ عن انقطاع المياه اليوم السبت الموافق 4/11/2023 لمدة 11 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً عن مركز ومدينة أجا، وذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه أجا السطحي، طبقًا لبرنامج التطهير السنوي.

كما اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن انقطاع المياه اليوم السبت الموافق 4/11/2023 لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً عن كلًا من: دموه، ميت ضافر، كفر القباب، جزيرة القباب، والقباب الصغرى بمركز دكرنس، وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط المياه والخدمات بطريق المنصورة/دكرنس.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.



