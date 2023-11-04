قالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، الجمعة، خلال زيارة للمنطقة شملت إسرائيل والأردن إن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 65 مليون دولار انطلاقا من القلق بشأن الصراع في غزة.
وفي حديثها للصحفيين في الأردن بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرها الفلسطيني رياض المالكي، قالت كاميكاوا أيضا إن اليابان تخطط لتقديم مساعدات مادية لغزة التي مزقتها الحرب.
وأردفت كاميكاوا أنه "من الضروري أن تتمكن إسرائيل وفلسطين من التعايش بسلام من أجل منع تكرار أي عمل إرهابي مأساوي آخر"، مضيفة أنها أبلغت كوهين والمالكي بدعم اليابان المستمر لحل الدولتين.
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