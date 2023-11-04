وفي حديثها للصحفيين في الأردن بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرها الفلسطيني رياض المالكي، قالت كاميكاوا أيضا إن اليابان تخطط لتقديم مساعدات مادية لغزة التي مزقتها الحرب.

وأردفت كاميكاوا أنه "من الضروري أن تتمكن إسرائيل وفلسطين من التعايش بسلام من أجل منع تكرار أي عمل إرهابي مأساوي آخر"، مضيفة أنها أبلغت كوهين والمالكي بدعم اليابان المستمر لحل الدولتين.