اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

السبت، 04 نوفمبر 2023 05:22 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
 تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع  الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 






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