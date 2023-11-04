الكرملين: لم نشن الحرب فى أوكرانيا بل نضع حدا لها

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قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف اليوم /السبت/، إن روسيا لم تبدأ الحرب، بل إنها تضع حدا لها، وهذه حقيقة ينبغى إيصالها إلى العالم.

وأضاف المتحدث - فى ماراثون زنانى (المعرفة) التعليمى على هامش معرض روسيا الدولي، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية - أن روسيا لطالما أشارت إلى أن الرئيس الأوكرانى السابق بيوتر بوروشينكو "أصدر أوامر لدباباته وبنادقه بقصف دونباس، حيث كان يستخدم الجيش ضد سكانه"، لكنهم كانوا مترددين فى الإنصات إلى هذه الحقيقة على مدى ثمانى سنوات".



وتابع "الآن، كما قال رئيسنا (فلاديمير بوتين)، وأكد من جديد: نحن لم نشن الحرب، بل نحن ننهيها. إنه تعبير مفاهيمى حاسم وحقيقة مفاهيمية يتعين علينا جميعا أن نوصلها سواء إلى داخل بلادنا أو لجميع أصدقائنا أو فى جميع أنحاء العالم".