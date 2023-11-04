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القاهرة الإخبارية: قصف عنيف ومتواصل لمحيط مستشفى القدس فى غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:56 م
القاهرة الإخبارية: قصف عنيف ومتواصل لمحيط مستشفى القدس فى غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسلة القناة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن هناك قصف عنيف ومتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفي القدس فى حل تل الهوا فى غزة. 

واستهدف طيران الاحتلال أمس موكب إسعاف خرج من مجمع "الشفاء" لنقل مُصابين وجرحى إلى معبر "رفح"، كما استهدف قصف إسرائيلي آخر قافلة من السيارات المدنية كانت على الطريق الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، والذي أعلنته قوات الاحتلال مكانًا آمنا، إلا أنه لم يسلم هو الآخر من القصف الإسرائيلي.

 







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