الرئيسية أخبار عاجلة "القاهرة الإخبارية": تركيا تستدعى سفيرها لدى إسرائيل للتشاور السبت، 04 نوفمبر 2023 04:13 م القاهرة الاخبارية كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن رويترز، أن تركيا تستدعي سفيرها لدي إسرائيل للتشاور. تركيا اخبار تركيا اسرائيل سفير تركيا فى اسرائيل القاهرة الاخبارية اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة