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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ 9488 بينهم 3900 طفل

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:58 م
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ 9488 بينهم 3900 طفل إبادة جماعية في غزة
كتب أحمد جمعة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 9488 شهيد بينهم 3900 طفل و2500 سيدة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، تعمد الاحتلال استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال استهدف مدرسة الفاخورة التي تأوي لاجئين شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 15 شهيدا و 54 مصابا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدرسة.

 

 







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