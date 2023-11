الشرطة البريطانية: اعتقال 133 شخصا بتهمة جرائم الكراهية منذ 7 أكتوبر

أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال 133 شخصا بتهمة "جرائم الكراهية" منذ 7 أكتوبر الماضى، أى منذ تاريخ هجوم "حماس" على إسرائيل وانطلاق العملية الإسرائيلية فى غزة.

وقالت الشرطة فى منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إنها قامت بـ "133 اعتقالا بسبب حوادث جرائم الكراهية أو مخالفات ذات طبيعة عنصرية".

Since the 7th October:

➡️133 arrests for incidents of hate crimes and racially aggravated offences,

➡️26 charged: 14 for Antisemitism, 6 for allegations of Islamophobia. The remaining have been charged with faith hate, criminal damage and other matters.