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السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بترويج الحشيش فى مدينة نصر

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:22 م
السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بترويج الحشيش فى مدينة نصر حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهم.
 
النيابة أسندت للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار والكسب غير الشروع منها.
 
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الثلاثة عملوا في حيازة وترويج المواد المخدرة في منطقة مدينة نصر، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، ًالهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم.
 
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 
 
 
 






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تجاره المخدرات

جنايات القاهره

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