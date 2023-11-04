السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بترويج الحشيش فى مدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين ب ترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهم.

النيابة أسندت للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار والكسب غير الشروع منها.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الثلاثة عملوا في حيازة وترويج المواد المخدرة في منطقة مدينة نصر، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، ًالهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.