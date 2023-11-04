الدفاعات الجوية الأوكرانية: تدمير مسيرتين روسيتين من طراز شاهد فوق سومي‎

أكدت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، اعتراض طائرتين روسيتين بدون طيار من طراز شاهد-136/131 في سماء إقليم سومي بشمال البلاد الليلة الماضية.

وذكرت قيادة القوات الجوية في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم /السبت/ - "الليلة الماضية، هاجم العدو منطقة سومي بطائرتين بدون طيار مقاتلتين من طراز شاهد-136/131 من منطقة كورسك، وتم تدمير الطائرتين من قبل وحدات من مجموعات الدفاع المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية".

وأوضح البيان، أن قوات الدفاع تمكنت أيضا من تدمير طائرة مقاتلة روسية بدون طيار في السماء فوق منطقة دنيبروبتروفسك أمس الأول.