اليوم السابع
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التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة توقع بروتوكولى تعاون مع عين شمس ووزارة الصناعة

السبت، 04 نوفمبر 2023 03:03 م
التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة توقع بروتوكولى تعاون مع عين شمس ووزارة الصناعة القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكولى تعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعى التابع لكلية التربية بجامعة عين شمس ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة لتبادل الخبرات التدريبية والإرتقاء بالعملية التعليمية طبقاً للمعايير الدولية .
 
ووقع البروتوكولين اللواء أركان حرب طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى والأستاذ الدكتور أسامة جبريل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية جامعة عين شمس واللواء خالد كمال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى.
 
ويهدف البروتوكلين إلى تأهيل أعضاء هيئة الإشراف والتدريس للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة وتنفيذ برامج لصقل مهاراتهم التربوية والتعاون فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى وتبادل المناهج التعليمية للمهن والحرف المختلفة.






القوات المسلحة

عين شمس

الجيش المصرى

التعليم المهني




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