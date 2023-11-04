البابا فرنسيس يزور دبى فى ديسمبر المقبل بمناسبة COP-28

قبِلَ قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دعوة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتوجّه، كما تم الإعلان عن ذلك من قبل، إلى دبي من 1 إلى 3 كانون الأول ديسمبر 2023، في مناسبة انعقاد المؤتمر القادم لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP-28)".

وأكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أنه يجب التوقف عن الحرب الدائرة فى الشرق الأوسط، وأن كل حرب هى هزيمة بحد ذاتها ولا شيء يُحل بواسطة الحروببل يمكن كسب كل شيء من خلال السلام والحوار.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن البابا فرنسيس قوله "فى الحرب -ما يحصل اليوم بين إسرائيل وحماس- تنتج عن كل صفعة صفعةٌ أخرى"، و"الصراع يدور اليوم بين شعبين يتعيّن عليهما أن يعيشا جنبا إلى جنب، فى إطار الحل الحكيم: حل الشعبين والدولتين، وبموجب اتفاقات أوسلو التىتحدثت عن قيام دولتين وعن وضع خاص لمدينة القدس".

وحذّر البابا من مغبة "التصعيد العالمى الذى سيؤدى إلى سقوط الكثير من الضحايا"، وأكد أنه يعتقد أن الحكمة البشرية قادرة على وقف كل ما يجري،خصوصا وأن الحرب تعنينا جميعاً نظراً لما تمثّله إسرائيل وفلسطين والأرض المقدسة والقدس، وهذا بالإضافة إلى أوكرانيا ومناطق أخرى تشهد صراعات شأنكيفو، واليمن وميانمار.