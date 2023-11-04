الاحتلال يعتقل 41 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنا من الضفة، ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة أردنية، والجرحى عبد سوالمة، وعز الدين الرمحي، من مخيم بلاطة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 26 مواطنا، وهم: عطية سعدي النجار (33 عاما)، وسياف كمال أبو طعيمة (32 عاما)، وأحمد كمال أبو طعيمة (25 عاما)، وأحمد عطية أبو وردة (33 عام)ا، وجهاد محمود الخطيب، وصهيب خالد الخطيب (21 عاما)، واسحق هديب، وجواد هديب (23 عاما)، وبلال المعيوي (33 عاما)، وفتحي المقوسي (53 عاما)، ونديم المقوسي ( 22 عاما)، ومحمد فتحي المقوسي (20 عاما)، وأنس نايف العبسي، ومحمود محمد أبو تركي، وحسام الشوابكة، ومحمد أحمد أبو ربيع، وجعفر الراعي، وحمزة جهاد غطاشة، ورسمي الخطيب، ومحمد توفيق الواوي، وعيسى البراهمة، وسلامة ووسام المقوسي، وإحسان أبو وردة ونجله باسل من مخيم الفوار، والأسير المحرر محمد محمود صافي اصاليبي (40 عاما) من بلدة بيت أمر.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين الياس جريس البندك، وسالم محمد يونس، وكلاهما يبلغان من العمر (33 عاما)، من منطقة واد شاهين في المدينة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: ضياء معين علاونة، وأحمد فايز كنعان، وكرم أحمد كنعان، وبلال فتحي كنعان، وكامل خليل كنعان من بلدة جبع، والشاب كرم محمد صدقة، من قرية عنزة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جميل عجاج، ونجليه هيثم وجهاد، من قرية دير جرير، شرقا، والمواطن بدر عبد الحليم خواجا، من بلدة نعلين غرب رام الله.