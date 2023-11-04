اليوم السابع
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السبت، 04 نوفمبر 2023 09:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمُخيم "جباليا" شمال غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 08:22 م
استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمُخيم "جباليا" شمال غزة قصف غزة
أ ش أ

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استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال، منزلا وسط مُخيم "جباليا"، شمالى قطاع غزة

وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا وسط المخيم، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفى مُحيطه.

وفى حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى 9572 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمُسنين.

وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من الشهداء والمُصابين سجلت فى قطاع غزة 9425 شهيدًا وأكثر من 25 ألف مُصاب.







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