استشارى نساء: 35% من الإجهاض غير معلوم السبب

كتبت نهير عبد النبى

قال الدكتور محمد موسى، استشارى النساء والتوليد بجامعة عين شمس، إن نسبة كبيرة من السيدات يتعرض للإجهاض المتكرر، قد يكون ذلك بسبب مشكلة فى الجسم سواء هرمونية أو فى الدم أو غيره، ولكن بعض الحالات النادرة لا يكون لديها أى مشكلة صحية وتحاليلها وفحوصاتها سليمة، وهنا يسمى الإجهاض غير المفسر أو غير المعلوم السبب وهو بنسبة 35% من السيدات.

وأضاف موسى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الإجهاض غير المفسر تكون فيه السيدة صحتها كويسة والرحم لا يوجد به أى مشاكل وتكون صحة الزوج أيضًا جيدة ولكنها تتعرض للإجهاض المتكرر، وفى هذه الحالة يكون أنسب حل لها هو الحمل عن طريق إجراء عمليات الحقن المجهرى وبنسبة كبيرة تكون نتائجه جيدة، لأنه يحاول استبعاد البويضات التالفة والحيوانات المنوية التالفة".



وتابع: "أما فى حالة الإجهاض الناتج عن مشكلة فهناك أسباب مختلفة للأجهاض المتكرر عند السيدات وهو:

- أن يكون الإجهاض ناتجًا عن مشاكل فى الهرمون مثل هرمون الغدة الدرقية سواء إفرازه عالى أو إفرازه قليل.

- الأنيميا الحادة، من أكثر المشاكل الصحية التى تتعرض لها السيدات وقد تسبب الإجهاض.

- مرض السكر غير المتحكم، ويعنى أن السكر مرتفع وخصوصًا لو كان التراكمى أكثر من 9.

- إذا كانت المرأة تعانى من مشاكل وعيوب خلقية فى الرحم.

- مشاكل فى الدم سواء التخثر أو التجلط.

- إذا تعرضت المرأة لارتفاع شديد فى درجة الحرارة استمر لأكثر من 3 أيام.

واستكمل حديثه، فى هذه الحالة نقوم بعمل فحوصات كاملة وتحاليل ونعرف التاريخ المرضى للحالة وهل تعانى من أى أمراض مزمنة، مع عمل أشعة ثلاثية على الرحم، لمعرفة السبب وعلاجه".