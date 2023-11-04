ارتفاع عدد شهداء الصحافة والإعلام فى قطاع غزة لـ 46 شهيدا .. إنفوجراف

إعداد أحمد جمعة

نعى المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، شهداء العدوان الإسرائيلى من صحفيين وإعلاميين، مؤكدا ارتقاء 46 صحفيا وصحفية وإصابة عدد آخر .

وتقدم المكتب بأحر التعازى من الأسرة الصحفية ألفلسطينية ومن الزملاء الصحفيين ومن عوائل الصحفيين وذويهم، كافة باستشهاد كوكبة من الإعلاميين والإعلاميات الذين استشهدوا خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال، ومنهم استشهد جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم.

ونشر مكتب الاعلام الحكومى فى غزة أسماء الصحفيين الشهداء، وهم الشهيد محمد الصالحي، الشهيد ابراهيم لافي، الشهيد محمد جرغون، الشهيد أسعد شملخ، الشهيد سعيد الطويل، الشهيد هشام النواجحة، الشهيد محمد أبو رزق، الشهيد عائد النجار، الشهيد محمد أبو مطر، الشهيد رجب النقيب، الشهيد أحمد شهاب، الشهيد عبد الرحمن شهاب، الشهيد حسام مبارك، الشهيد هانى المدهون، الشهيد عصام بهار، الشهيد محمد بعلوشة، الشهيد عبد الهادى حبيب، الشهيد على سليمان.

واستشهد عدد آخر من الزملاء وهم الشهيد أنس أبو شمالة، الشهيد سميح النادي، الشهيد خليل أبو عإذرة، الشهيد محمود أبو ظريفة، الشهيد محمد علي، الشهيدة إيمان العقيلي، الشهيد محمد لبد، الشهيد أحمد مسعود، الشهيد رشدى السراج، الشهيد محمد الحسني، الشهيد سائد حلبي، الشهيد جمال ألفقعأوي، الشهيد أحمد أبو مهادي، الشهيد ياسر أبو ناموس، الشهيدة سلمى مخيمر، الشهيدة دعاء شرف، الشهيدة سلام ميمة، الشهيد ماجد كشكو، الشهيد عماد الوحيدي، الشهيد حذيفة النجار، الشهيد نظمى النديم، الشهيد مجد عرندس، الشهيد اياد مطر، الشهيد محمد البياري، الشهيد محمد أبو حطب، الشهيد زاهر الأفغاني، الشهيد مصطفى النقيب، الشهيد هيثم حرارة.



شهداء العدوان من الصحفيين والاعلاميين



شهداء الصحافة الفلسطينية



شهداء الصحافة والاعلام في غزة