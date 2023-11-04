ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية جنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 21، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24.