إقبال سياحى كبير على المعالم الأثرية فى العيد القومى لمحافظة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مع قدوم احتفالات العيد القومى لمحافظة الأقصر، تشهد المحافظة حالة من الإقبال السياحى الكبير والمميز من سائحين أوروبا والأمريكتين وآسيا ومن كافة بقاع العالم للإستمتاع بالتاريخ المصري القديم الذي تحويه المعابد وجدرانها، والأعمدة التاريخية وما يحكى عليها من تاريخ الأسرات الفرعونية، حيث تسود بين الأجانب أجواء من السحر والبهجة خلال زيارة المعالم الأثرية والسياحية حول الأقصر، للاستمتاع بنسمات الشتاء الدافئة فى الصباح الباكر يومياً.

وتقوم محافظة الأقصر بمجهودات كبيرة لإنجاح الموسم السياحى الشتوى هذا العام، حيث تم البدء فى الأسابيع الماضية الاستعداد على قدم وساق فى كافة المناطق التى تخدم الأفواج السياحية خلال الموسم الجديد، عبر التعاون بين محافظة الأقصر مع مسئولى وزارة السياحة والآثار، حيث يتم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومستوى جودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الإستمرار في أعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظة وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، كما تم التأكيد على استمرار الوزارة في تقنين أوضاع الذهبيات النيلية وضمها تحت إشراف الوزارة.

ومن جانبه، تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتهنئة لأهالي المحافظة بحلول العيد القومى، والذي يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الصغير الملك "توت عنخ آمون " أشهر ملوك الفراعنة، وأعلن المحافظ عن المضى قدماً فى خطط تطوير وتنمية المحافظة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تشهد جنى ثمار ما تم من جهد وعمل، حيث سيتم افتتاح عدد من مشروعات تطوير وتجميل المحافظة السياحية، والتى من أبرزها مشروع إنشاء كورنيش النيل بالبر الغربي بمدينة القرنة، بالإضافة إلى أعمال تطوير الميادين وتجميل الشوارع والطرق، بجانب ما يجرى من مشروعات تنموية وخدمية وتحسين البنية التحتية فى كافة المرافق والقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والتنمية المجتمعية، وإنشاء محور شمال الأقصر، بجانب تطوير ساحة مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى الأهم بالمحافظة، بجانب تطوير شامل للسوق السياحي لخدمة الأفواج من حول العالم.



إقبال السائحين من حول العالم على المعابد



إقبال سياحى كبير على المعالم الأثرية فى الأقصر



الاقبال من السائحين على مدينة هابو غرب الأقصر



السياح يتوافدون على معابد الأقصر



السياح يتوافدون على معبد الملكة حتشبسوت



السياح يستمتعون بزيارة مقابر الملوك غرب الأقصر



السياح يستمتعون داخل المعابد الفرعونية بالأقصر



السياح يستمتعون داخل طريق الكباش الفرعونى



توافد السائحين على المعابد الفرعونية بالأقصر



توافد السياح فى معبد الملكة حتشبسوت



جانب من الإقبال الكبير على المعالم الأثرية



جانب من التوافد على معبد الملكة حتشبسوت



جانب من التوافد للسائحين بالأقصر



حالة إقبال سياحى كبير على المعالم الأثرية بالأقصر



حالة من التوافد الكبيرة للسياح فى المعابد



فى العيد القومى للأقصر إقبال سياحى كبير على المعالم الأثرية