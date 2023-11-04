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إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى مدينة إيلات

السبت، 04 نوفمبر 2023 09:49 ص
إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى مدينة إيلات ايلات
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي أن صافرات الإنذار تدوي في مدينة إيلات.

 

وجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.
 
وقالت مصادر بالقطاع، إن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
 
كما استهدف طيران الاحتلال منازل في بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة. وجدد طيران الاحتلال قصف المنازل في مخيمي النصيرات والبريج. وشن طيران الاحتلال ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.






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