اليوم السابع
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إسرائيل قاتلة الأطفال.. جرائم الاحتلال من بحر البقر 1970 إلى مدارس غزة 2023

السبت، 04 نوفمبر 2023 06:24 م
إسرائيل قاتلة الأطفال.. جرائم الاحتلال من بحر البقر 1970 إلى مدارس غزة 2023 جرائم الاحتلال
إعداد: إسراء أحمد فؤاد

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تاريخ ملطخ بالدماء والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل لاسيما الأطفال والنساء، فمن مجزرة بحر البقر إلى قصف مستشفيات ومدارس غزة والتى خلفت مئات الشهداء والجرحى حتى اليوم الـ 29 من عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي يتضح الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال، وسط صمت دولى وغربي مطبق.
 

مجزرة بحر البقر (أبريل 1970م)

 
قصفت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتوم مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية
 
استشهاد 30 طفلاً وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة
 
 

**عدوان أكتوبر 2023 

 
2 نوفمبر
 
-قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا
 
استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصًا
 
-قصف مدرستين تحولتا إلى ملاجئ في مخيم البريج للاجئين
 
استشهاد شخصين وإصابة 31 آخرين 
 
3 و 4 نوفمبر (استهدف 5 مدارس خلال 24 ساعة):
 
-مدرسة الفاخورة شمالي قطاع غزة بـ 4 صواريخ
 
استشهاد 12 وإصابة أكثر من 54
 
-قصف مدفعى استهدف مدرسة فى شمال غزة
 
20 شهيدا وعشرات الجرحى
 
-قصفت مدرسة أسامة بن زيد تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي شمال غزة 
 
استشهاد 63 وعشرات الجرحي 
 
-قصف مدرستين فى مخيمي جباليا والشاطئ شمال القطاع
 
استشهاد 23
 
-سقوط 50 شهيدا وجريحا بقصف مدرسة تؤوي نازحين بغزة.
 
 
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جرائم الاحتلال من بحر البقر 1970 إلى مدارس غزة 2023

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جرائم الاحتلال من بحر البقر 1970 إلى مدارس غزة 2023

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جرائم الاحتلال من بحر البقر 1970 إلى مدارس غزة 2023

 







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