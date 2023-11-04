اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تقصف مدرسة تابعة لـ "أونروا" في مخيم "جباليا" بها آلاف النازحين

السبت، 04 نوفمبر 2023 10:43 ص
إسرائيل تقصف مدرسة تابعة لـ "أونروا" في مخيم "جباليا" بها آلاف النازحين قصف- أرشيفية
أ ش أ

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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة "الفاخورة" في مخيم "جباليا" الواقع شمال قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ 29 من عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي.

وقالت مصادر في القطاع، اليوم /السبت/ - إن المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كان بها آلاف من الأشخاص الذين نزحوا إليها هربًا من جحيم القصف الإسرائيلي للمنازل والمربعات السكنية، اعتقادًا منهم أن المدرسة ستوفر ملاذا آمنا لهم.

وتوقعت المصادر سقوط نحو 150 ما بين شهيد وجريح جراء القصف، ومازالت سيارات الإسعاف تنقل الجرحى والشهداء إلى المستشفيات القريبة.

واستهدف طيران الاحتلال أمس موكب إسعاف خرج من مجمع "الشفاء" لنقل مُصابين وجرحى إلى معبر "رفح"، كما استهدف قصف إسرائيلي آخر قافلة من السيارات المدنية كانت على الطريق الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، والذي أعلنته قوات الاحتلال مكانًا آمنا، إلا أنه لم يسلم هو الآخر من القصف الإسرائيلي.

 







إسرائيل

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جباليا

الحرب على غزة

غزة




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