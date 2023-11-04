إزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و11 مخالفة بناء بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أنه يتابع عن كثب من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئى مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التى تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل الفورى مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة.

وشدد على أنه لا تهاون فى التعديات على الأرضى الزراعية لحماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وعلى مدار الساعة تابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء فى إزالة التعديات حيث نجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدى بكل قوة وحسم وإزالة 37 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 3 أسهم و20 قيراطا و2 فدان كما تمت إزالة 11 مخالفة بناء على مساحة 794 م2.

كما تم تحويل 37 متعديا على الأراضى الزراعية و11 مخالف للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.