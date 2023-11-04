أمين مساعد نقابة الأطباء: مستعدون للتحرك لنجدة مصابى أهل غزة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء، إن النقابة تمكنت من جمع فرق طبية على مستوى تدريبي فني و مدربين وجاهزين فى التخصصات المطلوبة للتحرك من الغد، لنجدة المصابين والجرحي من أهل غزة داخل مصر أو داخل قطاع غزة، مصاحبين بكمية كبيرة من المستلزمات والأدوية والأغذية دون أى تكلفة اعبائية علي جهات الدولة الرسمية .

وأشار أمين، إلى أن النقابة تواصلت وأبلغت كل الجهات التنفيذية المعنية، وفي انتظار تقديم ملحمة وطنية وطبية وإنسانية، ملحمة المصريين قادرين عليها كما حدث في 2008، و 2014 وغيرهم ، مؤكدا أن الطبيب المصري جندي بطل فى مجاله وفنه وفى موقعه وفى ضميره الحي الأبي الشجاع ، قائلا: ونحن في اننظار القرار السياسي والتنفيذي للتحرك، وفى انتظار الترتيب للتحرك.

كان قد أعلن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء، إن أعداد الأطباء المتطوعين لصالح علاج مصابى أهل غزة قد ارتفع إلى 2000 طبيب من كافة التخصصات، مشيرا إلى الانتهاء من تدريب أكثر من 100 طبيب متطوع ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة، مشيرا إلى تطوع عدد كبير من الأطباء الذين سبق لهم تلقى تدريبات بالهلال الأحمر، وآخرين لديهم الخبرة للتعامل فى تلك الظروف.

ودعا الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، كافة الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب و الطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطينى.