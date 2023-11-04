أسعار السلع المدعمة ببطاقات التموين خلال شهر نوفمبر.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر نوفمبر الجارى، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتطرح الوزارة السلع على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر نوفمبر 2023 بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها و مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا ومكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات وذلك بالتوازي مع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25% .