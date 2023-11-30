100 جلسة للشباب والأطفال فى قمة Cop28 أسوة بـCop27.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوي

تنظم قمة المناخ بالإمارات Cop28 المزمع انعقادها يوم 30 نوفمبر وتمتد حتى 12 ديسمبر المقبل، جناح خاص للأطفال والشباب أسوة بقمة المناخ التى عقدت فى مصر Cop27، حيث إن هناك العديد من المكتسبات التي تحققت خلال مؤتمر المناخ السابق Cop27 والتي تعمل الإمارات على البناء عليها، خاصة حول إدماج الشباب في العمل المناخي، والذى تم للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف بمصر وهو تخصيص جناح للشباب والأطفال.

ويمثل جناح الشباب والأطفال مساحة لتبادل الرؤى والأفكار حول التغيرات المناخية، إضافة إلى كيفية التعامل مع قضية المناخ بصورة إيجابية، كما أنه يوفر فرصة لتبادل هذه الخبرات بين الشباب من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن قمة المناخ بالإمارات لديها برنامج دسم وهام للغاية في جناح الشباب بCop28، حيث سيعقد أكثر من 100 جلسة خلال Cop28، لتمكين الشباب من تقديم أفكارهم وابتكاراتهم.

وسيتم فتح الباب أيضا للتواصل بين الشباب وممثلي المجموعات التفاوضية، لإيصال أصواتهم للمناقشين داخل المحادثات المناخية، حيث نحتاج إلى مزيد من التمكين للشباب من أجل وجودهم على طاولة المفاوضات، خاصة مع وجود تجارب عربية واعدة مثل التجربة التونسية لتدريب الشباب في ملف المفاوضات المناخية، وتم البدء العام الماضي فى تدريب 30 شاب أفريقي وعربي لإعداد كوادر تتمكن من إيصال هذه الأصوات.

وتضمنت الرسالة النهائية التي تم اعتمادها من قبل قمة الأطرافCop27، أن هناك إلزام بتخصيص جناح للأطفال والشباب في جميع مؤتمرات المناخ القادمة، حيث إن هناك أهمية كبيرة لمؤتمر الشباب COY الذي يتم تنظيمه سنويا تحت مظلة YOUNGO وهي المظلة الرسمية للشباب والأطفال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

جدير بالذكر أن هيئة إنقاذ الطفولة الدولية كانت قد أطلقت تقريرا بعنوان "42 مليار سبب لإنهاء أزمة المناخ"، حيث أعرب أكثر من خمسين ألف طفل حول العالم عن مخاوفهم وتأثيرات التغيرات المناخية عليهم.