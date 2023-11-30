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وزير العدل الفلسطيني: بلاغات لـ"الجنائية الدولية" بانتهاكات الاحتلال

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:27 ص
وزير العدل الفلسطيني: بلاغات لـ"الجنائية الدولية" بانتهاكات الاحتلال انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين
كتب سمير حسنى

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دعا الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التى ينفذها الاحتلال.

قال "الشلالدة" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان، موضحا أن إسرائيل أعلنت غزة قطاعا معاديا بما يخالف المواثيق والاتفاقات الدولية باعتبارها سلطة احتلال.

أضاف: نزود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أولا بأول بجميع البلاغات بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

 

 







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