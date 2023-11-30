اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 08:28 م
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وزير الصناعة يصدر قرارا بتعيين العرابى عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط

الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:38 م
وزير الصناعة يصدر قرارا بتعيين العرابى عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط الدكتور محمد العرابى عضوا بتجارية دمياط
دمياط - هيثم مراد

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أصدار المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 464 لسنة 2023، الخاص بتعيين الدكتور محمد العرابى بمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط خلفا لمحمد أحمد الزينى، وذلك حتى نهاية المدة المتبقية للدورة الانتخابية 2023/2027.
 
والدكتور طارق العرابى حاصل علي أول رسالة دكتوراة في الإقتصاد السياسي من كلية الحقوق جامعة دمياط وهو استشارى التخطيط العمراني والأمين المساعد للمجالس المحلية المركزية وعضو الأمانة المركزية في حزب مستقبل وطن وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع.
 
جدير بالذكر أن مقعد الغرفة التجارية بدمياط قد خلى بوفاة محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط السابق وعضو مجلس النواب السابق.






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